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مدير أمن كفر الشيخ يتفقد إزالة الأسوار ليلا لتحقيق السيولة المرورية.. (صور)

السبت، 13 يونيو 2020 02:50 ص
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد إزالة الأسوار ليلا لتحقيق السيولة المرورية.. (صور) إزالة الأسوار فى كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن، برئاسة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، حملة إزالة الأسوار حول مديرية الأمن، بمتابعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتى ميدان النصر، كمرحلة أولى، بالإضافة إلى بدء العمل بشارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل تلك الشوارع بالكامل، وإعادة زراعة النباتات والأشجار والمسطحات الخضراء بها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ومساعدة معدات وحدة التدخل السريع، وإدارة الحماية المدنية.

من ناحية أخرى أشاد محافظ كفر الشيخ بدور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في أعمال فتح الشوارع العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية بقسم أول كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وسامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ومنصور عمر، وأحمد الجوهري، ومحمد رضا، ومحمد صلاح، نواب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، وهشام فتحي، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين من رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

 

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