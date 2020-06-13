اليوم السابع
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محافظ قنا: استرداد 17 أفدنه من أراضى أملاك الدولة.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 10:26 ص
محافظ قنا: استرداد 17 أفدنه من أراضى أملاك الدولة.. صور جانب من الإزالة
قنا وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدي، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وذلك فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

واوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 28 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز فرشوط ونجع حمادى ودشنا والوقف بمساحة 5438 متر مربع، وإزالة 36 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى نجع حمادى ودشنا بمساحة 17 فدان و13 قيراط و12 سهم، وإزالة 46 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 2 فدان و15 قيراط و5 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 35 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكز دشنا ونقادة وفرشوط بمساحة 8899 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 602 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 338 ألف و833 متر مربع ، و117 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 169 فدان و2 سهم ، و2368 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 110 فدان و 8 قراريط و7 أسهم ،  و 356 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 55722 متر مربع.

 

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