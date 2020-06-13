اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يعتمد امتحانات التكميلى والدور الثانى للنقل والشهادات

السبت، 13 يونيو 2020 06:54 م
محافظ شمال سيناء يعتمد امتحانات التكميلى والدور الثانى للنقل والشهادات محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اعتمد مواعيد امتحانات التكميلي والدور الثاني لمراحل النقل والشهادات للعام الدراسي 2019/2020.

وأكد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي وحتي السادس الابتدائي ستبدأ يوم الأثنين الموافق 22 يونيه الجاري ولمدة 4 أيام، بينما ستبدأ امتحانات الشهادات الإعدادية العامة والإعدادية المهنية يوم الأثنين الموافق 22 يونيه الجاري ولمدة 7 أيام، وستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام  يوم الأثنين الموافق 22 يونيه الجاري ولمدة 10 أيام.

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني ستبدأ يوم الاثنين الموافق 6 يوليه المقبل ولمدة 7 أيام ، بينما ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات  يوم الأثنين الموافق 22 أغسطس المقبل ولمدة 9 أيام.

حضر اعتماد مواعيد الامتحانات كل من عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير عام التعليم العام والقائم بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم ، ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ورئيس لجنة التنسيق بالقبول بالثانوي العام والثانوي الفني .

وسبق وأصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قرار بتكليف حمزة أمين رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء بمهام وكيل مديرية التربية والتعليم .

وحمل القرار رقم 19 لسنة 202، وتضمن التكليف  بالقيام بكافة مهام واختصاصات وكيل مديرية التربية والتعليم لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقًا للقانون .

كما تضمن قرار المحافظ في مادته الثانية تكليف رضوان بالقيام بمهام واختصاصات مدير عام التعليم العام بالإضافة إلي وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

من جانبه وجه رضوان الشكر لمحافظ شمال سيناء ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي هذه الثقة وتكليفه بمهام وكيل المديرية مؤكدًا علي دعم المحافظ اللامحدود للعملية التعليمية بشمال سيناء.


شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

سيناء

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