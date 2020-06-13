محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مشروع ربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الانتاج واستمرار العمل في المشروعات بمختلف انواعها.

وتابع المحافظ تنفيذ إنشاء و رصف طريق تجمع وادى ميعر و طريق تجمع الشيخ موسى و ربطه بمدينة طور سيناء بطول 25 كم وعرض 7 متر و بتكلفة 65 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثماريه للطرق بمنطقة تعمير سيناء "جهاز تعمير سيناء" و المتوقع الانتهاء من تنفيذه فى يناير 2021 هذا بالإضافة لإستكمال إنشاء و رصف إزدواج طريق حمام موسى بمدينة طور سيناء بطول 3.5 كم و بتكلفة 40 مليون جنيها.

وتابع المحافظ أيضا أعمال الحماية لطريق ابوغراقد بابورديس بتكلفة 10 جنيه تمويل و إشراف جهاز تعمير سيناء ،ووجه المحافظ بدفع العمل بطريق و ادى ميعر و ربطه بمدينة طور سيناء وافتتاحه بمناسبة الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد كما ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم مع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بحضورالمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني بعض المشروعات ذات الأولوية لتنمية مدينة شرم الشيخ منها مارينا اليخوت، فورميلا، ميدان الفروسية، توسعات مطار شرم الشيخ، مركز رجال الأعمال، وذلك في ضوء رؤية تنمية مدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بجهود المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ في إعداد تلك المشروعات ذات الأولوية الملحة للتنمية .