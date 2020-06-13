اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تطوير ستاد النادى المصرى والمنشآت الرياضية

السبت، 13 يونيو 2020 02:09 م
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تطوير ستاد النادى المصرى والمنشآت الرياضية محافظ بورسعيد خلال الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت اجتماعا مع مديرى إدارات المساحة والأملاك والتخطيط العمرانى بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لبحث أوجه تطوير استاد النادى المصرى وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تطوير استاد النادى المصرى فى موقعه الحالى.

ووجه محافظ بورسعيد، فى بيان له، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المساحة لتحديد مساحة كل من استاد النادى المصرى ومركز شباب الاستاد ومركز شباب بورسعيد واعداد التصور التخطيطى لهذه المساحة بما يتلائم مع إنشاء نادى جديد ذات مستوى معمارى وإنشائى يليق بمحافظة بورسعيد.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، بوضع مقترح لدراسة تطوير مركز شباب الاستاد وإنشاء صالة مغطاة تضم كافة الانشطة الرياضية بالإضافة لدراسة إقامة فندق رياضى لاستقبال الوفود الرياضية وكذلك الانشطة الثقافية والترفيهية وغيره.

وأكد محافظ بورسعيد، أننا نهدف لتطوير المنشآت الرياضية ببورسعيد بما يتناسب مع تاريخها الرياضى والحضارى العريق بالتوازى مع كافة الإنجازات التى شهدتها المحافظة فى مختلف المجالات، وتحقيقا للصالح العام و تغيير بورسعيد للأفضل، مشيرا أننا نواجه تحديات ولكن يتم التغلب عليها عندما يشعر المواطن بالطفرة والتغييرالذى يحدث على أرض بورسعيد، من خلال الارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أفضل مستوى حضارى للمحافظة والمواطنين.


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