محافظ بنى سويف يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن المحافظة أتمت استعداداتها لانظلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراءها بداية من 21 يونيو الجارى ،وتستمر لمدة شهر لتختتم فى 21 يوليو القادم، وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة وغير عادية مقارنة بالأعوام السابقة،نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد،بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضح محافظ بنى سويف فى بيان أن 19 ألف و812 طالباً وطالبة سيؤدون إمتحان الثانوية العامةعلى مستوى مراكز ومدن المحافظة موزعين على 52 لجنة بواقع 16 لجنة بإدارة بنى سويف، و4 لجان بإدارة ناصر، و7 لجان بإدارة ببا، و6 لجان بسمسطا، و 6 لجان بالفشن ،و 6 لجان بالواسطى ،و7 لجان بإهناسيا ، فضلا عن توفير 14 استراحة لإقامة المراقبين ورؤساء اللجان بواقع 2 استراحة بكل إدارة وتزويد هذه الاستراحات بكافة مستلزمات الاستضافة طوال فترة عقد الامتحانات.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لإدارة الأزمات بالمحافظة ومتابعة استعدادات عقد الدور الأول من امتحانات الثانوية وتضم اللجنة فى عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتى التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم ،حيث تتولى اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التى قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ،ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتى اللازم للجان سير الامتحان ،بجانب الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم السبت لعدد من المدارس المخصصة كمقار لعقد امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان و التأكد من جاهزية تلك المدارس لأداء الامتحانات التى سوف تبدأ فى الثلث الأخير من الشهر الجاري،حيث رافقه خلال الجولة كل من الأستاذ سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف، و على يوسف نائب رئيس المدينة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة بنى سويف بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان ، وأن تكون المتابعة بشكل مستمر، لضمان أن يكون محيط اللجان نظيفا بشكل دائم،مشددا على ضرورة إرسال تقرير يوميا بذلك،والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.

كما اطمأن محافظ بنى سويف على توافر الإجراءات الوقائية باللجان مثل بوابات التعقيم ،وإجراءات تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان،فضلاً عن مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة للتباعد بين الطلبة داخل اللجان،بجانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل يومى قبل وبعد الامتحانات، حيث أوضحت وكيلة الوزارة أنه جارى تركيب بوابات التعقيم فى كل اللجان،مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق على مدار الساعة مع الوزارة لاستلام الـ 52 بوابة المخصصة للجان المحافظة، مشيرة إلى أن أنه سيوجد فى كل لجنة 14 طالبا مع مراعاة التباعد بينهم.

و أشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حزمة من الخطوات والإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة مطلع الأسبوع القادم،مشيرة إلى أنه تم تجهيز مقار اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحانات.

و أضافت وكيلة الوزارة أنه تم تجهيز مدرسة متولى الشعراوى الابتدائية،لتكون مركزا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية ، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات،مضيفة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والتى تشرف وتتابع أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان ، وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن،والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.