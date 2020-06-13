اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: "ميدان الشهداء تحول لموقف ومش هسمح بتكرار ده"

السبت، 13 يونيو 2020 05:38 م
محافظ بنى سويف: "ميدان الشهداء تحول لموقف ومش هسمح بتكرار ده" الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مسئولى المرور باتخاذ ما يلزم حيال التكدس المرورى بمنطقة ميدان الشهداء "المديرية سابقا" من ناحية شارع الرياضى بمدينة بنى سويف العاصمة، حيث إستوقف محافظ بنى سويف وجود زحام بالميدان، وذلك أثناء عودته من جولك بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة الجارى تجهيزها، حيث نزل من سيارته للوقوف على سبب ذلك الزحام، والذى قد لاحظ وقوف بعض سيارات السرفيس بتلك المنطقة وانتظارها لتحميل الركاب.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تكرار مثل تلك المشكلات، التى تعوق الحركة المرورية وحركة السير للمشاه، وتعطيل مصالح المواطنين، قائلا لمسئولى المرور: "المنطقة تحولت لموقف، لازم نمنع ده ولا نسمح بتكراره مرة أخرى فى أى منطقة، خاصة الأماكن الحيوية زى ميدان المديرية".

كما كلف محافظ بنى سويف رئيس المدينة محمود ضياء بالمرور المستمر على تلك النقاط التى يمكن أن تشهد زحاماً ،خاصة فى ساعات الذروة، والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة أولاً بأول.

كما استوقف المحافظ رجل مسن بصحبته سيدة من أسرته، وكان الرجل جالسا على رصيف الطريق بالقرب من النادى الرياضي، حيث نزل المحافظ من سيارته ليسألهما عن ما اذا كانا يحتاجان شيئا، واستفسر منهما عن بعض الأمور، موجها نائب رئيس المدينة بمتابعتهما.

وحرص محافظ بنى سويف على حث بعض المواطنين الذين قد تصادف سيرهم ببعض الشوارع التى تواجد بها المحافظ بضرورة ارتداء الكمامة ،موضحا للبعض الكيفية الصحيحة لارتدائها، لتقوم بدورها بشكل جيد فى الوقاية من فيروس كورونا.

 

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