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محافظ بنى سويف: توريد 218 ألف و114 طن قمح إلى الصوامع والشون

السبت، 13 يونيو 2020 01:09 م
محافظ بنى سويف: توريد 218 ألف و114 طن قمح إلى الصوامع والشون حصاد محصول القمح - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، عن انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي ، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع .

موضحا فى بيان له، أنه تم استلام وتوريد 247 طن قمح، إلى الصوامع والشون، ليصل إجمالى الكميات الواردة منذ بداية الموسم ، وحتى صباح اليوم إلى 218 ألف و114 طن قمح ،بنسبة 109.05 % من المستهدف توريده هذا الموسم .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين ، بشأن سير منظومة العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2019/2020 ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ، رئيس قسم صيانة الحبوب ، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من "مديرى المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية " .

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان ، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ فى 15 أبريل 2020 ويختتم فى 15 يوليو 2020 .

 

 


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