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محافظ بنى سويف: إعفاء مدير مستشفى الفشن من منصبه وغلق عيادة طبيب

السبت، 13 يونيو 2020 02:32 م
محافظ بنى سويف: إعفاء مدير مستشفى الفشن من منصبه وغلق عيادة طبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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 قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عددا من الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الصحية بم كز ومدينة الفشن، وذلك بناءً على مذكرة مديرية الصحة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، لتلافى السلبيات وتوفير الدعم اللازم أولا بأول حيال أية مستجدات قد تطرأ على المنظومة، وذلك فى ظل جهودها فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح بيان اليوم السبت أن محافظ بنى سويف قرر إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزى من منصبه والاستفادة منه فى مكان آخر، وتكليف الدكتور محمد عبد السلام قائما بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد للمستشفى، وذلك فى إطار تحسين أداء المنظوم الصحية بالمستشفى ومواجهة التحديات الكبيرة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

كما قرر المحافظ، بناء على مذكرة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، غلق العيادة الخاصة لأحد الأطباء بالفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه ، بديوان عام المحافظة، بشأن واقعة قيامه بتوقيع الكشف الطبي"بعيادته الخاصة" على شقيقين من من أبناء مركز الفشن، إثر الاشتباه فى إصابتهما بفيروس كورونا ، والذى قد نصحهما بالعزل المنزلى، والذين تُوفيًا أمس الجمعة، وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة ل 4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزى وتم سحب عينة منهم لتحليلها، وهم بحالة صحية جيدة.

كما تم تجهيز مستشفى دلهانس بمركز الفشن، لتوفير بعض الخدمات الصحية البديلة وهى حالات:النساء والولادة والأطفال والحضانات، لتقديم تلك الخدمات لأهالى مركز ومدينة الفشن، وذلك بسبب تخصيص جزء من مستشفى الفشن المركزى لاستقبال الحالات الايجابية بفيروس كورونا أو المشتبه فى إصابتها.


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مدير مستشفى الفشن

وفاه سقيقين بكو ونا

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