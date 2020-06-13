اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الوادى الجديد يبحث ملفات التقنين وتراخيص البناء واستعدادات الثانوية

السبت، 13 يونيو 2020 05:40 م
محافظ الوادى الجديد يبحث ملفات التقنين وتراخيص البناء واستعدادات الثانوية محافظ الوادى الجديد يجتمع كع رؤساء المراكز بتقنيه الفيديو كونفرانس
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم السبت لقاء مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم بحث آخر مستجدات موقف تراخيص البناء، وكلف مركزي الخارجة والداخلة سرعة الانتهاء من لجان حصر التراخيص وإعداد التقارير وعرضها في مده أقصاه 15 يوما، مع السماح لمراكز الفرافرة وباريس وبلاط الذين انتهوا من أعمال الحصر باستئناف العمل بالتراخيص السارية شريطه مطابقتها الاشتراطات البنائية القانونية.

كما بحث الزملوط أيضا آخر مستجدات ملف التقنين، حيث وجه بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت إجراءاتها، وتنفيذ حملات إزالة موثقة لكافة تعديات واضعي اليد المتقاعسين عن سداد حق الدولة.

وتناول اللقاء أيضا استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ، حيث أكد الزملوط علي تجهيز مقار اللجان بكافة وسائل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مشددا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من أي عدوى، موجها بتوفير طبيب بكل لجنة وسيارة إسعاف، وتخصيص لجان خاصة للمخالطين بكل مركز، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تواجد الاطقم الطبية بمقار عملها سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين منهم.

وكلف الزملوط رؤساء المراكز ونوابهم المرور المستمر علي المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحلات السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من الالتزام بتوفير الكمامات والمطهرات للمواطنين وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الداخله

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة