محافظ المنيا: تطهير وتعقيم الشوارع وحملات للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تنظيم الحملات اليومية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتى يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار فى أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر فى تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بالشوارع والاحياء الداخلية للمركز وبقرية بنى خالد، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنازل والمبانى وأعمال التجميل والدهانات بمدخل قرية طحا، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية قلوصنا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال النظافة بالأحياء الداخلية للمدينة وبقريتى البرجاية ودماريس، كما تم إجراء عملية تمهيد للطرق بقرية صفط الخمار، بالإضافة لإجراء أعمال التطهير والتعقيم وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بنى محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى، تنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت الحكومية والخاصة بقرية منبال، كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بحى غرب المركز.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بحى شرق وجنوب المركز وبقرية الحسينية، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بقرية بنى صامت، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوه، أعمال رفع المخلفات الصلبة بقرية عطف حيدر، كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبو قرقاص وملوى، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة بمحيط المركز وبقرية ابيوها.