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محافظ المنوفية يقرر إلغاء الاحتفالات بالعيد القومى ترشيدا للنفقات

السبت، 13 يونيو 2020 12:41 م
محافظ المنوفية يقرر إلغاء الاحتفالات بالعيد القومى ترشيدا للنفقات اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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قرر اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة ترشيدا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة ولتداعيات فيروس كورونا والتزاما بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي حفاظا علي صحة المواطنين التي هي الركيزة الاساسية للأمن القومي في بلادنا التي لا تقبل تهاونا او تفريطا  .

 

ومن جانبه هنأ محافظ المنوفية أبناء وأهالي المحافظة بعيدها القومي متمنيا ان يعيدها المولي عز وجل بالخير واليمن والبركات علي مصرنا الغالية ، كما قدم خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا كل عزيز لديهم ، وتقدم بالشكر للعاملين ورجال الاعمال الشرفاء واعضاء مجلس النواب الموقرين وجمعيات المجتمع المدني والاهلي للمشاركة في تنمية المحافظة .

 

وأكد محافظ المنوفية علي استمرار مسيرة العطاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها ، مشيرا الي بذل مجهودات مضنية لرفع موازنة المحافظة والحصول علي دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للمحافظة في كافة القطاعات .

 

هذا وقد قدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لرجال الصحة لما يبذلونه من جهد لا يقدر بثمن باعتبارهم خط الدفاع الاول منذ بداية الازمة الراهنة .

 

 يذكر انه بحلول يوم 13 يونيو من كل عام تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي والذي يجسد ذكري حادثة دنشواي المشهودة والتي كانت نواة للثورة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي .

 

 

 

 

 

 


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