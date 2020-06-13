محافظ الغربية: سحب 29 رخصة قيادة بسبب الكمامة.. غلق وتشميع محلين وضبط نباشين

الغربية - مصطفى عادل

تواصل محافظة الغربية جهودها فى تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة، والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

فى هذا السياق، أجرى محافظ الغربية، جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار إرتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجارى فى سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين على طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم .

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدى المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً على استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائرى وإعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق .

كما تابع الدكتور رحمى أعمال إخلاء شارع سعد زغلول بسمنود المؤدى إلى الكنيسة العذراء، وذلك لتسليمه للإنتاج الحربى لبدء أعمال تطوير مسار العائله المقدسة، كما تفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة، وكلف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالتنبيه على أصحاب الشركات المتعاقد معها لرفع المخلفات من المصنع ولالتزام بالحمولة المقررة وتغطيتها لضمان وصولها إلى مدفن السادات دون أن تتناثر على الطريق .

من ناحيه اخرى فى هذا السياق شن المحاسب أحمد المغاورى القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، اليوم، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 10 محلات تجارية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، انه تم تسوية واصلاح طريق أميوط وعزبة الحديدى ورفع تراكمات القمامة من على الطريق، كما تم استكمال زراعة الاشجار المثمرة ودهان البلدورات اول طريق المقابر، فضلاً عن رفع القمامة من الجانب الأخر لشريط السكة الحديد وزراعة الاشجار المثمرة به.

وأضاف "المغاوري"، أن حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة مستمرة على مدار ال 24 ساعة، بمدينة قطور وكافة القرى التابعة لها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الغربية يشن حملات على السائقين

محافظ الغربية يشن حملات على السائقين

محافظ الغربية يشن حملات على السائقين