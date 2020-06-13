اليوم السابع
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محافظ الغربية: إعادة الوجه الحضارى لمساكن السلام بطنطا ورفع 1000 طن مخلفات

السبت، 13 يونيو 2020 06:21 م
محافظ الغربية: إعادة الوجه الحضارى لمساكن السلام بطنطا ورفع 1000 طن مخلفات تصليح اعمدة إنارة محافظة الغربية
الغربية عادل ضرة

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وجه الدكتور طارق رحمي، اليوم بتكثيف الجهود والعمل علي  رفع كفاءة منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وإزالة العشش الموجودة ورفع كافة الاشغالات ومخلفات المباني وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، منطقة مساكن السلام والتي رافقه خلالها محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

وجه محافظ الغربية بتطوير الأرصفة وعمل أكشاك بشكل حضاري بدلا من الاكشاك التي تم إزالتها بعد عمل دراسة اجتماعية لاصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه برصف بعض الشوارع ورفع كفاءة وترميم الشارع الرئيسي.

وقال محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، في بيان له انه تم تركيب 100 كشاف إنارة لجميع شوارع وحواري المنطقة وإزالة الاكشاك العشوائية التي كانت تمثل خطرا علي المواطنين وتطهير المنطقة بالكامل.

وأضاف "عيسي"، أنه تم رفع 1000 طن مخلفات هدم ومخلفات قمامة تاريخية من المنطقة، ورفع الأتربة من الشوارع بالجليدر ومعدات الحي وإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الشارع.

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجاري في سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين علي طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدي المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً علي استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائري واعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق.

 

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