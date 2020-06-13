محافظ الدقهلية لمديرى المستشفيات: أثق فى كوادر مديرية الصحة والأطقم الطبية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم اجتماعا مع مديرى الإدارات والمستشفيات لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة ايجابية عن المؤسسة مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.

وأوضح مختار أن الدقهلية من أولى محافظات مصر فى تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة فى كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الايجابيات فى القطاع الصحى وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا.

وأكد محافظ الدقهلية على استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية ، ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الاطقم الطبية للعمل فى مستسفيات العزل البالغ عددهم 28 بالإضافة إلى مستشفى عزل تمى الامديد لتلبية كافة احتياجات المرضى على مدار اليوم .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين والارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم.