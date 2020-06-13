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محافظ البحر الأحمر يطمئن على صحة شاب عقره كلب سيدة أجنبية

السبت، 13 يونيو 2020 07:59 م
محافظ البحر الأحمر يطمئن على صحة شاب عقره كلب سيدة أجنبية محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم، أن محافظ البحر  اتصل مساء اليوم السبت، بالمواطن المصرى محمد سليم (محاسب)، للاطمئنان على صحته بعدما تعرض لعقره من كلب حراسة مملوك لسيدة أجنبية مقيمة بمدينة الغردقة أمس الجمعة.

واطمأن المحافظ على المواطن المصرى وأن صحته بخير، وأكد له خلال اتصاله أن كرامة المصريين خط أحمر، ولن يسمح بأي تعد يحدث تجاه المواطنين.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر أصدر قراراً اليوم السبت، بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، وجه مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدي للكلاب الضالة، التى يتسبب سيرها في الشوارع في إرهاب المواطنين، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الأهالى، وذلك بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن صباح أمس الجمعة في مدينة الغردقة لعقر من كلاب حراسة ملك لسيدة أجنبية من المقيمين في المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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