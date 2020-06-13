اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: غلق منشأة سياحية بعد ظهور نزلائها يحتفلون على الشاطئ

السبت، 13 يونيو 2020 11:45 م
محافظ البحر الأحمر: غلق منشأة سياحية بعد ظهور نزلائها يحتفلون على الشاطئ
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،إنه بمجرد أن شاهد الفيديو لتجمع في أحد الشواطئ، تم غلط الشاطئ وفض التجمع وإغلاق المنشأة السياحية التي خالفت القانون ولم تتبع أي إجراءات احترازية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وهناك تحقيق يتم إجراءه حاليا في الواقعة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أنه تم سيتم إغلاق تلك المنشأة السياحية وتم إبلاغ وزارة السياحة بالواقعة لمتابعة باقي المنشأت السياحية والفندقية التي بدأت عملها.

 

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب بأحد شواطئ البحر الأحمر، أثناء تجمعهم واحتفالهم على الشاطئ دون مراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي الذي أوصت به وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


كورونا

فيروس كورونا

البحر الاحمر

شواطئ البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة