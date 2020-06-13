محافظ البحر الأحمر: غلق منشأة سياحية بعد ظهور نزلائها يحتفلون على الشاطئ

ماجد تمراز

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،إنه بمجرد أن شاهد الفيديو لتجمع في أحد الشواطئ، تم غلط الشاطئ وفض التجمع وإغلاق المنشأة السياحية التي خالفت القانون ولم تتبع أي إجراءات احترازية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وهناك تحقيق يتم إجراءه حاليا في الواقعة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أنه تم سيتم إغلاق تلك المنشأة السياحية وتم إبلاغ وزارة السياحة بالواقعة لمتابعة باقي المنشأت السياحية والفندقية التي بدأت عملها.

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب بأحد شواطئ البحر الأحمر، أثناء تجمعهم واحتفالهم على الشاطئ دون مراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي الذي أوصت به وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.