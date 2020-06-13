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محافظ البحر الأحمر عن حفل الفندق: "أقسم بالله المنظر ده لن يتكرر تانى"

السبت، 13 يونيو 2020 11:04 م
محافظ البحر الأحمر عن حفل الفندق: "أقسم بالله المنظر ده لن يتكرر تانى" محافظ البحر الأحمر
كتب عامر مصطفى

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علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على الفيديو المنتشر، والذى يظهر به عدد كبير من الأشخاص وهم يرقصون داخل فندق، وتبين أنهم فى حفل، قائلا: "فى لجنة هتحقق فى الأمر اتصلت مع وزير السياحة مباشرة، واللجنة مشتركة من مكتب وزارة السياحة، وغداً سيتم اتخاذ إجراء حاسم، وأقسم بالله المنظر ده لن يتكرر تانى".

وأضاف حنفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب: "عندما بدأنا تجربة الـ25% كنا نريد معرفة الفنادق التى ستلزم بالأمر والإجراءات التى وضعتها وزارة الصحة والسياحة"، موضحاً أنه هاتف وزير السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازم من ناحية الإغلاق والترخيص، وهناك 61 منشآة حصلت على التصاريح اللازمة.

ويجرى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، الآن، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.


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