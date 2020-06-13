محافظ أسيوط: توريد 174 ألف و316 طن قمح بالصوامع ومراكز التجميع حتى اليوم

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة استقبلت 174 ألف و316 طن قمح حتى اليوم وشهدت إقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت مشيرا إلى انه تم حصاد اجمالى مساحة الارض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 ألف و683 فدانا، مؤكدًا على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز واحياء المحافظة دون اية عقبات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أنه تم التأكيد على مسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمر لأعمال التوريد وتذليل كافة العقبات امام المزارعين وتحفيزهم لاستمرار أعمال التوريد التى شهدت اقبالا كبيرا هذا العام لافتا إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلا على المزارعين مشيرا إلى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مصدرًا تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون اية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الأقماح الموردة بالمقارنة بالاعوام الماضية مشيرا إلى انه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الأراضى التى تم حصادها وكميات الأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها .