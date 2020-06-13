محافظة سوهاج: إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية والبناء المخالف

سوهاج ــ محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال أربعة أيام ماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بإزالة 8 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص بالدور الاول والثانى الثالث علوي، عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلحة بإجمالى مساحة 745 م٢، وقيراط واحد، بقرية العوامر بحري، وبندر جرجا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى عبارة عن سور بمساحة 500 متر مخالفة لشروط البناء بالمدينة.

كما تم إزالة 7 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص وتعدى على أراضى زراعية، منها 6 حالات عبارة عن مبانى بالطوب والاسمنت والخرسانة المسلحة بمساحة 3 قراريط و4 أسهم بمجلس قروى العوامر بحري، وحالة مخالفة مبانى بدون ترخيص بمساحة 350 متر مربع عبارة عن سقف بالدور الحادى عشر علوى فى بندر جرجا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حالتى تعدٍ على أرض زراعية إزالة فورية بمساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة على مساحة 4 ونصف قيراط بقرية عرابة أبو الدهب، وإزالة فورية لأعمال شدة خشبية بحى راشد، وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما جرار محمل بـ 15 ألف بلوك أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة المراغة، تمت إزالة فورية لحالة تعدى مخالفة لقانون البناء بقرية البطاخ على مساحة 18 سهما لدور ارضى داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص بالوقدة، وإزالة فورية لحالة تعدى بالبناء بقرية أولاد اسماعيل على مساحة 70 مترا شدة خشبية لدور ثان علوي، وإزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف بقرية البطاخ على مساحة 90 مترا لشدة خشبية لدور أرضى داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص، وكذلك إ زالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالفة بقرية بنى هلال على مساحة 120 مترا صبة قواعد بدون ترخيص بزمام بناويط .

كما تم رصد حالتين تعدى مخالفة لقانون البناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، منها حالة بقرية البطاخ لدور ثالث علوى على مساحة 60 مترا، والحالة الثانية لتعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص لسور بناء بالبلوك الأبيض والاسمنت، وتمت ازالتها بمعدات وحدة قروى بناويط .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ حالة إزالة فورية بمجلس قروى بنجا تعدى على أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى بنهو بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة قيراط.



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج



إزالات مراكز سوهاج