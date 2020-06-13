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محافظة الجيزة تزيل 5 فيلل مخالفة بالبدرشين وكرداسة والهرم.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 01:33 م
محافظة الجيزة تزيل 5 فيلل مخالفة بالبدرشين وكرداسة والهرم.. صور محافظة الجيزة تزيل 5 فيلات مخالفة بالبدرشين وكرداسة والهرم
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة المواجهة اليومية للعقارات المخالفة بكافة الأحياء والمراكز والمدن من خلال حملات مكثفة تشنها المحافظة لردع المخالفين وإزالة مخالفات البناء .

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 5 فيلات مقامه بالمخالفة بمراكز ومدن البدرشين وكرداسة وحى الهرم، مشيرا إلى أنه تمت اعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض كإجراء رادع للمخالفين .

 

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم إزالة فيلات مقامة بالمخالفة على أراضى زراعية بقرية المرازيق بالبدرشين بإجمالى مساحة 1350 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى كما تم إزالة فيلا بنطاق المرازيق على مساحة 600 متر تقريبا واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والاسوار المحيط بالمنطقة التى تم بها الإزالة بالكامل بحى الهرم بالإضافة إلى ازاله فيلات بمدينة كرداسة

 

ولفت راشد إلى أنه تم متابعة ازاله العقارات بشارع ترسا لاستكمال أعمال توسعه وتطوير الشارع مشيرا أن مجهودات الإزالة تتم يوميا لسرعه نهو الأعمال

 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى.

 

يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية حيث تم إزاله مئات الحالات المخالفة خلال الاسبوع الماضى .

 


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