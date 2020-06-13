ماكرون يتجه إلى لندن الخميس لإحياء ذكرى دعوة شارل ديجول الفرنسيين للمقاومة

كتب: أحمد علوى

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لندن الخميس المقبل في ذكرى إحياء مرور ثمانين عاما على دعوة شارل ديجول في 18 يونيو 1940 للمقاومة، وفقا لما أعلنه مكتب الأمير تشارلز .

ومن المقرر ان يستقبل الأمير تشارلز الرئيس الفرنسي الذي سيجتاز بحر المانش بعد أن يحضر صباحا الاحتفال التقليدي في النصب التذكاري مون فاليريان في المنطقة الباريسية.

ويتم إحياء ذكرى مرور ثمانين عاما على دعوة ديجول من لندن للعسكريين والمواطنين الفرنسيين للمقاومة بانتظار الحصول على مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لمحاربة ألمانيا النازية.

ومن المقرر ان يلقى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون غدا الاحد خطاب للمواطنين الفرنسيين، للوقوف على الأزمة الصحية التى تعيشها البلاد، وكذلك سبب الانتعاش الاقتصادى.