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ماذا قالت الجنايات للمتهمين قبل حكم المشدد بقضية "اقتحام قسم التبين"؟

السبت، 13 يونيو 2020 01:18 م
ماذا قالت الجنايات للمتهمين قبل حكم المشدد بقضية "اقتحام قسم التبين"؟ المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية بعد حكم المشدد على 34 فى إعادة محاكمتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة التبين، وقبل النطق بالحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة على الحضور من أبرز ما جاء فيها عن المتهمين بالدعوى :

1 ـ المتهمون انتفت فى حقهم أمارات الهدى إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرا وعملا.

2 ـ لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة وأشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة.

 3ـ  الجهالة أعمت أبصارهم عن أعداء الأمة الحقيقيين فاتخذوا أقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام وما يدل هذا إلا عن انعدام فى الخير وكثرة فى الشر وعمى فى البصيرة.

4 ـ الأسلوب الذى لجأتم إليه لا ينطوى على شىء من المروءة.

5 ـ بأى حق تدعون الفضيلة وبأى وجه تدعون الديانة حرقتم الأبنية واقتحمتم الأقسام وهربتم المسجونين وغدرتم بعد أن أمنكم جنوح مصر للسلام.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 


اقتحام قسم التبين

عنف التبين

الجنايات

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