ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.

وكان مصرف ليبيا المركزى، اعلن تنفيذ كافة المطالبات المالية التى وردت إليه من وزارة المالية الليبية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أنها بلغت 481 مليون دينار.