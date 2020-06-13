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لوفتهانزا توفر اختبارات فيروس كورونا لركابها والنتيجة خلال أربع ساعات

السبت، 13 يونيو 2020 12:48 م
لوفتهانزا توفر اختبارات فيروس كورونا لركابها والنتيجة خلال أربع ساعات لوفتهانزا
كتبت آمال رسلان 

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تخطط شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لمنح ركابها فرصة اختبار فيروس كورونا التاجي الجديد (Covid-19)، حيث تدرس اتفاقية تعاون مع مركز اختبار متخصص لتشغيل مراكز اختبار لفيروس كورونا خلال هذا الشهر أو بداية شهر يوليو القادم في مطاري فرانكفورت وميونيخ، ووفقا لبيان من الشركة فإنه يمكن إجراء اختبار فيروس كورونا للركاب المسافرين إلى الدول التي يتطلب الدخول لها شهادة خلو من الفيروس، وأن نتيجة الاختبار سوف تكون متاحة للركاب في غضون أربع ساعات فقط.

وقالت صحيفة دير شبيجل الالمانية: تقدم شركة الطيران لوفتهانزا ، وهي الشركة الأم لخطوط بروكسل الجوية ، هذه الخدمة بشكل أساسي للمسافرين المغادرين إلى البلدان التي تتطلب اختبار فيروس كورونا عند الوصول.

وفي الأسبوع الماضي ، تعهدت لوفتهانزا بإعادة هيكلة واسعة النطاق ، من الآلاف من تخفيضات الوظائف إلى مبيعات الأصول ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سداد خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو والتنقل في الخسائر العميقة في مواجهة وباء الفيروسات التاجية. وكانت شركة طيران لوفتهانزا قد اعلنت عن توسع جداول الرحلات بداية من يوليو المقبل، فى ظل اتخاذ عدد من الدول قرارات برفع قيود السفر تدريجيا أمام حركة السياحة.

وقالت لوفتهانزا أن طائراتها ستطير إلى أكثر من 100 مرة في الأسبوع إلى وجهات في أمريكا الشمالية عبر محاورها في فرانكفورت وميونيخ اعتبارا من أكتوبر القادم.

 


لوفتهانزا

اختبار كورونا

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