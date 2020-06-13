لماذا تتأثر البشرة خلال فترة العزل المنزلى ..وكيف تعيد نضارتها؟

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة العزل المنزلى قد تتأثر نفسيتنا وبشرتنا أيضا نتيجة القلق أو العادات الخاطئة وغيرها، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية أوضح خبيران للعناية بالبشرة كيف ظهرت أربعة أنواع مختلفة من "وجه الإغلاق" ، كل منها ناتج عن العادات التي تطورت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

هنا يكشف التقرير كيف يمكنك تحديد نوع بشرتك اثناء الإغلاق والخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض وتقليل المزيد من الضرر، حيث شرح خبيران للعناية بالبشرة كيف ظهرت أربعة أنواع مختلفة من البشرة ، كل منها ناتج عن العادات التي تطورت خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين.

تأثير المطبخ على بشرتك



الاستخدام المفرط للتطهير بالكحول والملح فى الطعام والحلويات السكرية أثناء الإغلاق، يمكن أن يكون له تأثير دائم على بشرتك.

أوضحت إيما كولمان ، خبيرة الجلدية والأمراض التجميلية ،إن تناول وشرب المواد ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم ، مما يؤثر على الجلد.

"يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الوردية وحب الشباب والإكزيما ، ويسبب تمدد الأوعية الدموية في منتصف الوجه والأنف مما يمنح المطبخ وجهًا يبدو منتفخًا."

تأثير النوم على بشرتك

القلق والروتين المضطرب يعني أن الكثير من الناس لا ينامون كما يفعلون عادة. هذا لا يجعلك تشعر بالبطء خلال النهار فحسب ، بل يؤثر على وجهك أيضًا.

قالت إيما: 'يمكن أن تبدو بشرة الوجه باهتة وشبه رمادية. وقد يصبح الجلد حول العين ملتهبًا جدًا وأحمرًا إذا حرمنا من النوم.

هذا لأن جهاز مناعة بشرتنا قد يضعف بسبب ضعف أجسام أنماط النوم ، لذلك نحن أقل قدرة على محاربة تلف الجذور الحرة، الجلد غير المعالج عرضة للجفاف وتشكيل الخطوط والتجاعيد حيث يكافح من أجل إنتاج الكولاجين الجديد والذين يعانون من قلة النوم قد يقعون في دائرة من التوتر / الأرق / القلق.

إذا كنت تكافح من أجل الحصول على نوم مناسب ، يجب عليك استخدام منتجات مشرقة طوال اليوم والتي يجب أن تساعد في مواجهة أي باهتة للبشرة. النوم مهم للسماح لبشرتنا بالتجدد ، لذلك إذا كان بإمكانك تجربة بخاخ وسادة اللافندر أو أقراص المنوم .

تأثير أشعة الشمس الضارة



نتيجة العزل المنزلى لا يخرج الكثيرون من المنزل ولكن قد تضطر للذهاب فى الصباح لشراء ما تحتاجه فى العزل المنزل وقد تتعرض لاشعة الشمس الضارة التى تسبب الرؤوس السوداء وحب الشباب والاسمرار، لذلك نصح خبراء التجميل باستخدام كريم واقى للشمس قبل الخروج فى الظهيرة