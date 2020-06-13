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لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا الثانويه العامه
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى، حيث وضعت عددا من الضوابط والإجراءات سيتم اتخاذها داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية أبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من المقرر أن تتخذها وزارة التربية والتعليم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة:

ـ تعقيم اللجان من الداخل بشكل يومى قبل بدء الامتحان وعقب انتهاء الطلاب من الاختبار.
 
ـ وضع بوابات تعقيم على مدخل المدارس.
 
ـ توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس.
 
ـ وضع 14 طالب فأقل فى كل لجنة فرعية بالمدارس.
 
ـ ترك مسافة تصل إلى متر ونصف بين كل طالب وزميله.
 
ـ صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم.
 
ـ تفتيش الطلاب بحثا على أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية.
 
ـ خروج الطلاب من الامتحان فى شكل منظم واحد تلو الأخر.
 
ـ منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان.
 
ـ تعامل الملاحظ مع الطالب مع مراعاة ترك مسافة أكثر  من مترين.
 
ـ تطهير الحمامات بشكل يومى وتعقيمها.
 
ـ التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.
 
ـ توزيع كراسات الامتحان بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة.
 
 

التربية والتعليم

شكل لجنة الثانوية العامة

اخبار مصر

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امتحانات الثانوية العامة

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