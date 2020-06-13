كورونا فى الخليج تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة..اعرف أحدث إحصائيات مجلس التعاون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أظهرت إحصائيات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجى، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في دول المجلس، بلغت 306887 حالة وفقا لما نشرته صحيفة الوطن البحرينية.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 202989 ما يعني تعافي حوالي ثلثي الإصابات حتى الآن.

كما بلغت إجمالي حالات الوفاة 1630 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، حلت المملكة العربية السعودية في أعلى حالات الإصابة، بـ 116021 إصابة، و80019 تعافي، في حين سجلت 857 حالة وفاة.

تلتها دولة قطر بـ 76588 إصابة، في حين بلغت عدد حالات التعافي 53296 والوفيات 70 حالة.

أما ثالثاً، فجاءت الإمارات العربية المتحدة بـ 40986 حالة، وتعافي 25234 شخصاً، ووفاة 286 بالفيروس.

وفي المركز الرابع، حلت دولة الكويت بـ 34952 حالة، وتعافي 25048، في حين سجلت وفاة 285 شخصاً.

الدولة الخامسة من حيث عدد الإصابات في الخليج كانت سلطنة عمان، التي سجلت 21071، بارتفاع كبير خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سجلت السلطنة 7489 حالة تعافي، و96 حالة وفاة.

وأخيراً، حلت مملكة البحرين بـ 17269 إصابة مؤكدة بكورونا، و11903 حالة تعافي، في حين سجلت 36 حالة وفاة.