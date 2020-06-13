اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 09:03 ص
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كبير خبراء فريق ترامب : ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا قد يخرج عن السيطرة

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص
كبير خبراء فريق ترامب : ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا قد يخرج عن السيطرة فاوتشى وترامب
رويترز

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قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وذكر مسح لرويترز أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا أمس الجمعة تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما يسجلا أيضا واحدة من أقل معدلات الوفاة.

وقالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون إنها ستعلق طلبات بعض المناطق رفع قيود العزل بعدما سجلت الولاية يوم الخميس ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية.

وأمر جاري هربرت حاكم ولاية يوتا أمس الجمعة معظم مناطق الولاية بوقف إجراءات رفع القيود بعد حدوث قفزة في عدد الإصابات.

 


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فيروس

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