قمع لا ينتهى.. السلطات التركية تعتقل مديرة موقع Odatv الإخبارى فى أنقرة

كتب مصطفى عنبر

قامت قوات الأمن التركية بإلقاء القبض على الصحفية ميسر يلدز، بتهمة "التجسس العسكري"، و"إفشاء معلومات سرية" وذلك على خلفية نشرها مقالين بصحيفة أوضا تى فى التركية.. وتمارس ميسر يلدز مديرة موقع Odatv للأخبار فى العاصمة التركية أنقرة، الصحافة منذ 37 عاماً. وهذه هى المرة الثانية لاعتقالها بعد 9 سنوات من المرة الأولى.

من جهة أخرى، قال موقع نورديك مونيتور إن السفارة التركية في واشنطن العاصمة قامت بالتجسس على الصحفي والأكاديمي المعارض إمري أوسلو، الذى كشف جرائم الحكومة الاستبدادية للرئيس رجب طيب أردوغان على مدار العديد من السنوات.

ووفقا لتقرير سري مكون من 58 صفحة، اطلع عليه موقع نورديك مونيتور، لم تستهدف السلطات التركية الصحفي المقيم في الولايات المتحدة فحسب، بل قامت أيضا بمراقبة أشقائه ووالديه المسنين وزوجته وحتى ابنه البالغ من العمر 14 عاما بسبب كتاباته وتحليلاته التي تنتقد النظام التركي. وتعد هذه المطاردة الجنائية للصحفي جزءا من حملة تخويف شنتها حكومة أردوغان لقمع الأصوات الناقدة سواء داخل أو خارج تركيا.