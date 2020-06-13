"قلوبهم رحمة".. فيديو متداول لمريض كورونا يرقص مع ممرض بإحدى مستشفيات العزل

كتب هيثم سلامة

في مشهد مبهج ويدل على الرحمة ومحاولة رفع الروح المعنوية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "فيديو" لرقص أحد أفراد الأطقم الطبية مع رجل مسن مصاب بفيروس كورونا، بينما انبهر مستخدمو الموقع بمحاولة الممرض ببث روح الأمل في نفوس المرضى.

فيما علق رواد موقع فيس بوك على الفيديو، حيث قالت ميساء :" تسلموا يا أبطال والله.. ربنا يحرسكم يارب ويحافظ عليكم كفاية الروح الجميلة دي تساعد اي مريض انه يتعافي وبسرعة يارب تعدي الازمة علي خير"، وكتبت آخرى:" ربنا يشفي كل مريض يارب ويحفظكم من كل شر"، وغردت هالة: "الله جميل ربنا يعينهم روحنا حلوة بردو".





يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس اليوم الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.





وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.





وأضافت أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.