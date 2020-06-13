قطع المياه عن مناطق بقرية مطرطارس فى الفيوم 12 ساعة لأعمال الصيانة.. الاثنين

الفيوم رباب الجالى

أعلنت شركة مياه الشرب بالفيوم، اليوم السبت، أنه سيتم عمل صيانة وتركيب عداد تصرف لخط مياه 500مم اسبستس بقرية مطرطارس بمركز سنورس.

وأضافت الشركة أن ذلك يستلزم قطع المياه لمدة 12ساعة من الساعة التاسعة صباحا يوم الاثنين الموافق 2020/6/15 وحتى الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم.

وتابعت الشركة، أن ذلك سيؤدى إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية (الكعابى القديمة وتوابعها، منشية عطيفه، الغول، حسين ضيف الله، محفوظ شريف، جبله، ودوار جبلة وتوابعهم ومن مركز طامية كفر محفوظ وتوابعها وعزبة الخزان).

وناشدت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة اعمال الصيانة.