فيديو.. متعافى من كورونا بالأقصر: خرجت من بيتى شبه ميت وأشكر الفريق الطبى

الأقصر – أحمد مرعى

أشاد حمدى محمود أحد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العديسات للعزل فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وهو أحد العاملين فى فندق سياحى بمدينة الأقصر، أنه سعيد للغاية بالخدمة الصحية التى تم تقديمها له خلال فترة علاجه داخل المستشفى، مشيداً باحترافية وقوة الخبرات لدى الأطباء داخل مستشفى العديسات للعزل الصحى.

وأضاف حمدى محمود العامل بفندق سياحى، خلال خروجه من مستشفى العديسات للعزل، قائلاً: "فعلاً جيت من الأقصر شبه ميت وكنت بكح دم، وفى اليوم الأول تحسنت حالتى بغرفة الرعاية بالمستشفى واليوم أخرج بصحة جيدة متعافى تماماً من كورونا، وأنا أعمل فى فندق سياحى منذ سنوات فى المطبخ وخلافه، وبكل صراحة الطباخ بالمستشفى يتعمل ليه كتاب، والله أكله مأكلتهوش فى البيت".

وأشاد إبن مدينة الأقصر، بدور الفريق الطبى بالمستشفى فى رعاية وخدمة كافة المصابين صباحاً ومساءاً، فالجميع يدعمون المصابين والمرضى بكورونا على مدار الساعة، ويقدمون لهم الخدمات الطبية بمنتهى "الجنتلة"، ويسألوننا عما نريد شربه أو أكله خلال رحلة العلاج، ويقدمون لنا الدعم النفسى والخدمة الطبية من القلب للقلب، مؤكداً على أن أقل شخص يعمل بمشتفيات العزل شرف كبير لمصر فجميعهم يؤدون نفس الهدف وهو حماية مصر من الفيروس اللعين.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، يوم الخميس الماضى، أنه تقرر خروج 20 حالة للمواطنين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من داخل مستشفى العديسات المخصصة لعزل مرضى كورونا، ومن ضمنها 18 حالة كانت متواجدة في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وقالت المديرية أنه يبذل الأطباء جهودًا مضنية في مستشفيات العزل بالأقصر للخروج من الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، موجهةً كل التحية والشكر والتقدير لأبطال الأطباء والصيادلة والتمريض جيش مصر الأبيض، الذي يقف سدًّا منيعًا أمام فيروس كورونا المستجد.