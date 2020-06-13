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فض 21 سوق بقرى و مدن الشرقية للحد من زحام و انتشار فيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 02:13 م
فض 21 سوق بقرى و مدن الشرقية للحد من زحام و انتشار فيروس كورونا فض السوق
الشرقية - إيمان مهنى

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شن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات يومية لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين للحد من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

و قال بيان انه قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق السبت القائم بناحية كوبرى سليم التابعة للوحدة المحلية بالناصرية فى وجود قوات الشرطة وذلك لعدم تفشى فيروس كورونا المستجد، بفض سوق السبت بناحية سماكين الشرق التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير  بفض الاسواق بدائرة المركز  "نزلة العارين . طوخ . منشأة رضوان. كفر النجار "  ، و رئاسة مركز ومدينة بلبيس فضت  سويقه حوض الندى بأولاد سيف و سويقه المشهد بكفر أيوب و سويقه البلاشون وسويقه عزبه السرايا بوحدة البلاشون ، و سويقه ميت حبيب بوحدة العدلية، كما تم فض سوق السبت بقريه انشاص ومطاردة الباعة الجائلين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتفريق بعض الباعة الجائلين بالمدينة بجوار كوبرى الرى وشارع البريد وتم رفع الاشغالات واخلاء المنطقة حيث انه لايوجد اسواق اليوم بقرى الوحدات المحلية، و رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بفض سويقه أبو مسلم التابعه للوحده المحليه ببحطيط.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بفض تجمعات لبعض الباعة الجائلين بالشارع الرئيسى بالمدينة، و رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق اسبوعى بقرية كفر الحاج عمر بالوحدة المحلية بسوادة كما تم فض سويقة عشوائية بمنطقة العوايدة بالوحدة المحلية بسوادة، رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بفض سوق وحدة كفر ابراش بالقوة الجبرية لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

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التباعد والأسواق4
التباعد والأسواق

 

 


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