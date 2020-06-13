اليوم السابع
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عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا فى مستشفى الأقصر.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 03:54 م
عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا فى مستشفى الأقصر.. صور عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أجرى الفريق الطبى للعزل الصحى بمستشفى الأقصر العام، اليوم السبت، عملية جراحية عاجلة لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكونها المستشفى الوحيدة التى تجرى عمليات جراحية للحالات المصابة بكورونا والتى تحتاج عمليات جراحية بالعظام والجراحة العامة، وجاء ذلك عقب نجاح الفريق الطبى فى خروج وشفاء 21 حالة اليوم.

من جانبه، قدم الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم الحالة وتعافيها عقب إصلاح "ثقب بالأمعاء مع الخروج بفتحة براز جانبية"، كما ساهموا فى علاج وشفاء 21 حالة مؤخراً وخروجهم اليوم من المستشفى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، كما تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكانت قد محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، أعلنت تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة، وبعد تشغيل مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، وحتى الآن، تم خروج 60 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

إجراء عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا (1)
 

 

إجراء عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا (2)
 

 

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إجراء عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا (4)
 
إجراء عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا (5)
 

 

إجراء عملية جراحية لإصلاح ثقب بالأمعاء لحالة مصابة بكورونا (6)
 

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