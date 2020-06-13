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عمدة لندن يجدد تحذيره للبقاء فى المنزل : فيروس كورونا لايزال يمثل تهديدا

السبت، 13 يونيو 2020 11:53 ص
عمدة لندن يجدد تحذيره للبقاء فى المنزل : فيروس كورونا لايزال يمثل تهديدا صادق خان عمدة لندن - أرشيفية
كتب محمد رضا

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جدد صادق خان، عمدة لندن، تحذيراته لمواطنى العاصمة البريطانية، من عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن المدينة البريطانية لاتزال تواجه تهديدًا من قبل الفيروس التاجى، ما يفرض على الجميع الالتزام بإجراءات وقواعد الإغلاق للحد من نمو المرض القاتل، الأمر الذى يوفر الحماية للملتزمين بالقواعد ومن حولهم.

 

وقال صادق خان، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "قواعد الإغلاق موجودة لحمايتك ومن حولك.. أرجوك تذكر: المشى أو ركوب الدراجة الهوائية للمرأة كلما أمكن ذلك، وعلامة تحذير ساعة الإنذار إذا كانت رحلتك ضرورية فيرجى تجنب ساعة الذروة، والوجه مع القناع الطبى ارتداء غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

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وأضاف عمدة لندن، فى تغريده أخرى، "COVID19 لا يزال يمثل تهديدًا لمدينتنا.. فى نهاية هذا الأسبوع، يرجى البقاء فى المنزل إذا استطعت.. وإذا ذهبت للخارج، التزم بالإرشادات واحتفظ بمسافة آمنة عن الآخرين.. معا يمكننا التغلب على هذا الفيروس".

 

ويشار إلى أن عمدة لندن، كان قد وجه، الجمعة، رسالة إلى السكان الذين يخططون لتنظيم احتجاجات فى العاصمة البريطانية للتنديد بالعنصرية ضد السود فى امريكا والعالم، يطالبهم بالحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلتهم من مخاطر عدوى فيروس كورونا خلال المظاهرات، وقال عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لأنفسكم، وأفراد عائلتك الذين قد يكونون عرضة لـ Covid-19 ، يرجى البقاء فى المنزل وإيجاد طريقة آمنة لجعل سماع أصواتك".

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كما وجه صادق خان، رسالة تهديد للجماعات المتطرفة التى تخطط لأعمال عنف وإثارة الشغب قائلا: "إلى الجماعات اليمينية المتطرفة التى تهدف إلى إثارة العنف والاختطاف والتشتيت عن الكفاح من أجل زعم المساواة والعدالة: لن تنجحوا. ليس لدى سكان لندن وقت لكراهيتهم ولن يفعلوا ذلك أبدًا".

 

وفى وقت سابق، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى بريطانيا، مقطع فيديو، يظهر اعتداء بالضرب على ضابطين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة فى هاكنى شرق العاصمة البريطانية لندن.

 

ونشرت صفحة للشرطة فى بريطانيا عبر حسابها على تويتر، مقطع الفيديو، معلقة عليه قائلة :"هذا حقير حقًا ويجب على المجتمع ألا يقبل مثل هذا السلوك - نحن هنا لحمايتكم! الضباط فى أمان"، ومن جانبه، أدان صادق خان عمدة لندن الواقعة، معلقا :"كان هؤلاء الضباط الشجعان يقومون بواجبهم ويساعدون الجمهور. نحن مدينون لهم بامتنان وأتمنى لهم الشفاء التام والسريع".

 


عمدة لندن

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

كورونا نيوز

الوقاية من كورونا

كورونا فى بريطانيا

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