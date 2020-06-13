عقيلة صالح: طرحنا على الرئيس الجزائرى "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

كتب محمد عبد العظيم

اكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن الوفد الليبى طرح على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "إعلان القاهرة"، وهو المبادرة التي أعلنت وتم تبنيها في مصر يوم السبت الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وأكد الرئيس الجزائرى خلال لقاء عقيلة صالح أن موقف بلاده ثابت من التوصل لحل سياسى فى ليبيا. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، والوفد المرافق له.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن اللقاء حضره وزير الخارجية صابري بوقادوم. وأعلن مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، عن أن رئيسه عقيلة صالح وصل الجزائر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن صالح وصل الجزائر العاصمة رفقة رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري.