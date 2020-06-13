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عامل هندى فى قطر يستغيث ببلاده لإنقاذه من نظام تميم

السبت، 13 يونيو 2020 02:36 م
عامل هندى فى قطر يستغيث ببلاده لإنقاذه من نظام تميم عامل هندي في قطر يستنجد ببلاده لإنقاذه
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استنجد عامل من الجنسية الهندية مقيم فى قطر، بوزير الإدارة البلدية والتنمية الحضرية والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات في ولاية "تيلانجانا" الهندية، بسبب سوء المعاملة الذي يتعرض لها في قطر، وفقا لما أورته صحيفة الوطن البحرينية، وقال العامل "ماروثي" في تغريدة له أرفقها بصور حول الحالة المزرية التي يعيشها : "سيدي، أرجوك ساعدني، أنا عالق في قطر".

 

 

وأضاف: "كفيلي خدعني، لا يعطيني طعاماً، وليس لدي غرفة لأسكن بها، وليس لدي مال، وانا أقطن في الشارع، أريد جواز سفري لأعود إلى الهند، أرجوك ساعدني، كما أن صحتي ليست جيدة".

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت الأربعاء في آخر بيان لها، إن عمالاً وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم مدة تصل إلى سبعة أشهر.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل.

وأفادت المنظمة بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).


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الهند

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