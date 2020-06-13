عامل هندى فى قطر يستغيث ببلاده لإنقاذه من نظام تميم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استنجد عامل من الجنسية الهندية مقيم فى قطر، بوزير الإدارة البلدية والتنمية الحضرية والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات في ولاية "تيلانجانا" الهندية، بسبب سوء المعاملة الذي يتعرض لها في قطر، وفقا لما أورته صحيفة الوطن البحرينية، وقال العامل "ماروثي" في تغريدة له أرفقها بصور حول الحالة المزرية التي يعيشها : "سيدي، أرجوك ساعدني، أنا عالق في قطر".

@KTRTRS Sir plz help me I'm stuck in Qatar here's my visa sponsor cheat me he's torcher to me everyday no food no room no money I'm stay in road I want my passport I go back to India plz help me Anna 😭😭😭🙏 not good my health pic.twitter.com/0PqAldMfgI — Maruthi prasad jonnadula (@Jmp59533715) June 11, 2020

وأضاف: "كفيلي خدعني، لا يعطيني طعاماً، وليس لدي غرفة لأسكن بها، وليس لدي مال، وانا أقطن في الشارع، أريد جواز سفري لأعود إلى الهند، أرجوك ساعدني، كما أن صحتي ليست جيدة".

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت الأربعاء في آخر بيان لها، إن عمالاً وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم مدة تصل إلى سبعة أشهر.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل.

وأفادت المنظمة بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).