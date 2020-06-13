عاطلين وراء مقتل سائق بطوخ من أجل سرقة التوك توك

القليوبية - نيفين طه

نجحت مباحث مركز شرطة طوخ، فى كشف غموض العثور على جثة شخص مدفونا بأرض زراعية بقرية المنزلة التابعة لمدينة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين استدراجا القتيل وسرقوا التوك الخاص به ومتعلقاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفون بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما ا.ق من قرية الدير ، "و م.ك " مقيم الخصوص، وأنهما قاما باستدراج المجنى عليه من مدينة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة طلبا منه ترك التوك توك ليستولوا عليه فرفض وأصر على أخذ التوك توك فقاما بخنقه، وقاما بحفر حفرة فى أرض زراعية بقرية المنزلة على عمق 40 مترا وقاما بدفن الجثة بها واستوليا على التوك توك ومتعلقات المجنى عليه وفرا هاربين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.