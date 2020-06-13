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طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية حار فى البحرين غائما بالإمارات

السبت، 13 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية حار فى البحرين غائما بالإمارات طقس الخليج
وكالات

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تشهد المملكة العربية السعودية سحبا رعدية وممطرة مصحوبة برياح، بينما يكون الطقس مغيرا غائما فى الإمارات، فى حين يكون الطقس حار فى البحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت تكوناً للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى بسرعة 18 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحـد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة غرباً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد-في بيانه اليومي ان الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً..و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند 02 :06 و الجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 46: 15 والمد الثاني عند الساعة 04:30 و الجزر الاول عند الساعة 08:35 و الجزر الثاني عند الساعة 54:22.

 

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 28 65 30 دبي 39 29 65 20 الشارقة 40 27 75 20 عجمان 39 29 80 25 أم القيوين 40 26 85 30 رأس الخيمة 39 30 80 25 الفجيرة 38 33 75 20 العين 45 29 40 10 ليوا 46 28 65 10 الرويس 39 30 70 20 السلع 40 31 75 25 دلما 38 32 80 35 طنب الكبرى 37 29 85 45 طنب الصغرى 37 29 85 45 أبو موسى 37 29 85 45 -مل-

 

البحرين

 أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسنا بوجه عام خلال الليل، موضحة أن الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة و تزداد سرعتها من 18 إلى 23 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانًا خلال النهار، وتحذر الأرصاد من رياح قوية إلى شديدة السرعة.

 

وأوضحت أم ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة: العظمى 41 مئوية، والصغرى 30 مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 65 بالمئة، والصغرى 10 بالمئة.


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