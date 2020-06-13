ضبط 4 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من شخصين بالإكراه فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ورئاسة المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية بالإكراه من شخصين بدائرة المركز وإلقاء القبض على مرتكبى الواقعة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بقيام شخصين بتقدم ببلاغ لمركز شرطة أخميم أنه حال إستقلالهما سيارة نقل بالطريق الزراعى فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها ثلاث مجهولين قاموا بإستيقافهما وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على مبالغ مالية والهواتف المحمولة.

وبعرض الواقعة على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وإلقاء القبض على المتهمين.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز بالإشتراك مع الامن العام وتبين من خلال التحريات بتلقى المركز بلاغا من شخصين (سائق مُقيم بدائرة مركز البلينا، تاجر دواجن مُقيم بدائرة مركز العسيراتأفادا فيه بأنه حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "مُحمل عليها أقفاص دواجن فارغة"، وسيرهما بالطريق الزراعى بدائرة المركز (متجهين لمحافظة الفيوم لشراء دواجن) فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها ثلاث مجهولين قاموا بإستيقافهما وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على (مبلغ 70 ألف جنيه -2هاتف محمول ولاذوا بالفرار .

تم وضع خطة بحث هادفة وتم فحص كافة المشتبه فيهم والمعروف عنهم إرتكاب مثل تلك الوقائع وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وبحوزة ثلاثة من المتهمين 2 بندقية آلية 31 طلقة من ذات العيار و سلاح أبيض "سكين"- مبلغ 20 ألف جنيهو 2 هاتف محمول "المستولى عليهما.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المُشار إليه، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه بإستخدام الأسلحة والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ تم إتخاذ الإجراءات القانونية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.