اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط قضايا غش تجارى وحيازة سلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالجيزة

السبت، 13 يونيو 2020 08:33 م
ضبط قضايا غش تجارى وحيازة سلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، وأسفرت حملة عن تحرير 107 قضايا غش تجارى، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإغلاق منشات غير مرخصة. كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.


مباحث التموين

سلع غذائية مجهولة

غش تجارى

حملة تموينية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وتعافى 421 مصابًا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة