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صور .. نجاح ثانى عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بمستشفى قها للحجر الصحى

السبت، 13 يونيو 2020 08:14 ص
صور .. نجاح ثانى عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بمستشفى قها للحجر الصحى نجاح ثاني ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نجاح ثاني  عملية ولادة قيصرية  اليوم لمريضة مصابة بكورونا ، داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

حيث استقبلت  المستشفي الأم وتدعي ايمان مصطفي السيد 30عاما ، مقيمة بمدينة فاقوس  بمحافظة الشرقية بالأمس  من الحجر المنزلي  وتم حجزها في العناية المركزة ولم تمكث سوى ساعتين فقط ثم جاءتها آلام الولادة وتم علي الفور استدعاء الطبيب اسلام شمس اخصائي نساء وتوليد لتتم عملية الولادة بنجاح.

وقالت المستشفى، إن فريق العملية ضم كلا من الدكتور أحمد مصطفي متولي طبيب تخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نساء وتوليد، والدكتور أحمد سامي نائب نساء، والدكتور أحمد عبدالجيد اخصائي الباطنة ضم طاقم التمريض الممرضة دعاء رضا، والممرضة حنان فرحات، وإشراف من فريق مكافحه العدوي   مريم سمير و  اسماء سامح،واحمد حسونة.

وأكدت المستشفى، استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استقرار حالة الطفلة "مريم  " المولودة مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 258شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

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كورونا

ولادة قيصرية

القليوبية

فيروس كورونا

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