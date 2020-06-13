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صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات عقب التعافى من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 08:43 ص
صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات عقب التعافى من كورونا مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات عقب شفاؤهم
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي من الدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، أنه تم اليوم السبت الموافق 13/6، خروج عدد 9 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي للمتعافين والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين حالات الخروج حالة الولادة القيصرية التي تمت بالمستشفى وطفلتها، حيث  احتفل جميع العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافين بتقديم الشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى علي تقديم الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع مرضانا وان يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

ومن الجدير بالذكر أنه حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين حتى الآن لأكثر من 621 متعافى، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد صرح  قائد فريق العزل بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 621 حالة حتى الآن بنجاح كبير للفرق الطبية بالمستشفى، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.

جانب من خروج الحالات المتعافية من كورونا
جانب من خروج الحالات المتعافية من كورونا

 

خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من كورونا
خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من كورونا

 

سعادة الفرق الطبية بخروج المتعافين من المستشفى
سعادة الفرق الطبية بخروج المتعافين من المستشفى

 

شفاء وخروج حالة الولادة القيصرية التي تمت بالمستشفى وطفلتها
شفاء وخروج حالة الولادة القيصرية التي تمت بالمستشفى وطفلتها

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات

 


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