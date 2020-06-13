صور .. غادة والى: ثلث مدمنى المخدرات فى العالم من النساء

ألقت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة كلمه للاحتفال بمرور 25 عاما على مؤتمر بكين للمساواة بين الجنسين ، وذلك بدعوة من المفوضية الدولية للمخدرات، حيث تحدثت عن تأثير وباء كورونا على المرأة وجهود المنظمة لحماية المرأة وتمكينها وبحضور 200 مشارك من أكثر من 80 دولة عبر خاصية الفيديو كونفرانس من فيينا ،كما تحدثت وزيرة العمل والمساواة فى بلجيكا و ورئيسه مفوضية حقوق الإنسان.

وتحدثت والى عن تأثير الوباء على المرأة فى جميع أنحاء العالم ،حيث أشارت إلى أن 70 ٪

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من قوه التمريض فى جميع أنحاء العالم من النساء اللاتى يعرضن حياتهن للخطر ويعرضن حياه أسرهن للخطر

وأكدت " والى " انه بعد أكثر من مرور عقدين على بكين ما زالت البطالة بين النساء أعلى من البطالة بين الرجال و أن أجر المرأه أقل بـ 20٪

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فى المتوسط عن دخل الرجل ، كما أنها غالبا ما تعمل فى القطاع غير الرسمى بدون حماية اجتماعية وهى بالتالى معرضة لأن تكون ضحية للاتجار بالبشر وقد أعلنت الدول الأوروبية أن نسبه الشكوى من العنف المنزلى ارتفعت بنسبه 60٪

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فى فتر ه الوباء وقالت أنه فى الدول النامية قد تكون النسبة عالية كذلك ولكن بدون وسيلة للشكوى والاستغاثة

وقالت "والى "أن ثلث مدمنى المخدرات فى العالم من النساء وأنه فى كثير من الدول تحرم المرأه من فرصه العلاج ،وأن منظمه

تولى اهتماما

خاصا لاتاحه العلاج والتأهيل للمرأه ،وأن الوباء جاء كاشفا لضعف النظم والمؤسسات الصحية فى معظم الدول و أكدت على تعهدها بتحقيق المساواة فى التعيينات تطبيقا لسياسه السكرتير العام فى ذات الموضوع

واستعرضت والى مختلف البرامج والمشروعات المنفذة على الأرض وقالت أنه فى كل مجتمع وفى كل دوله هناك أم أو أخت أو زوجه تنتظر منا الدعم والمساندة وأنهت كلمتها بدعوه المجتمع الدولى للعمل معا لتمكين المرأة وقالت أنا معها من أجل العدالة والتمكين

وعلقت ممثله المكسيك أن وجود "والي" على رأس المنظمة يمنح الفتيات أملا أنه لا حواجز ولا مستحيل بعد اليوم

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