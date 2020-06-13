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صور.. حى أول طنطا يواصل حملات رفع القمامة بمساكن الأوقاف بالعجيزى

السبت، 13 يونيو 2020 12:32 م
صور.. حى أول طنطا يواصل حملات رفع القمامة بمساكن الأوقاف بالعجيزى حملة نظافة مكبرة بمنطقة مساكن الاوقاف بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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واصل حي أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، اعمال حملة النظافة المكبرة بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لرفع تراكمات القمامة وتطهير المنطقة، بعد تعدد الشكاوى المتكرره من اهالى المنطقة بانتشار اكوام القمامة والحشائش، وانتشار الذباب والبعوض.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وخلال الحملة تم رفع مخلفات القمامة بكميات كبيرة، ونقلها للمدن الصحي، كما تم تطهير المنطقة ومداخل العمارات.

من ناحيه اخرى تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة، ووضع الاساسات الخاصه بالبوابه ، وذلك ضمن اعمال التطوير بمدينة المحله الكبري بالاشتراك مع المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى ضمن المشاركة المجتمعيه من ابناء مدينة المحله .

وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة حفاظا على الصالح العام.

على الجانب الاخر اعلن  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة .

 

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