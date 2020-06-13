صور.. حملات لرفع تجمعات القمامة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمنوفية

المنوفية محمود شاكر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز والقرى أسفرت عن رفع 12 طن قمامة من قرية كفر الشيخ إبراهيم وطريق مستودع البترول ونقلها للمدفن الحى بكفر داود بمدينة السادات وذلك خلال الفترة الصباحية أمس الجمعة وتم رفع تجمعات القمامة ونواتج الهدم وتكثيف أعمال الرش والتطهير بمداخل قرى ميت سراج وكفر ميت سراج وأمام المستشفى حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات النظافة وإستمرار تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور برفع 22 طن قمامة من مختلف بؤر تجمعات القمامة بقرى سبك الضحاك وكفر الباجور وجروان وعزبة حوا وتاج الدين ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات، كما قام قسم الإنارة العامة بمركز الباجور بزراعة عدد 6 أعمدة كهربائية بطريق المقابر بسبك الضحاك وعمل الصيانة اللازمة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى ضوء تنفيذ تعليمات محافظ المنوفية بإستمرار المرور علي المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا للتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم المرور على مصانع شركة سيجما للأدوية وتم التأكد من الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية وتكثيف أعمال الرش والتطهير للحد من إنتشار نقل العدوى بين العاملين بإعتبارهم العنصر الأساسى لدفع عجلة الإنتاج.

وعلى جانب أخر وإستعداداً لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة فى ظل إنتشار فيروس كورونا، أفاد رئيس مركز ومدينة قويسنا بإستمرار متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس المخصصة لإمتحانات الثانوية العامة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بالفيروس.

و أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأنه قد تم الإنتهاء من وصول وإستلام بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة وتوزيعها على مقار اللجان بالمدارس المخصصة لأداء الإمتحانات بنطاق المركز حفاظاً على مصلحة الطلاب وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.