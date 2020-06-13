صور.. جولة نائب محافظ مطروح للمستشفيات المخصصة لحالات كورونا

مطروح حسن مشالى

أجرت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللجنة المعنية، جولة مفاجئة لمتابعة مستشفيات مطروح المخصصة لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر المستلزمات الطبية بها بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية والمستمرة لتلك المستشفيات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وتفقدت نائب المحافظ واللجنة المعنية مستشفى الحمام المركزى للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والاستعداد الدائم والجاهزية لاستقبال أى حالات اشتباه بالفيروس التعامل معها .

وتم التأكيد على مدى الجاهزية فى أى وقت لاستقبال أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء واطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذلك الأسرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع الاجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

وأثنت نائب محافظ مطروح علي جاهزيه المستشفي لمكافحه العدوي ووجهت بحسن استقبال الحالات والتعامل معها وقيام كل من التمريض والطاقم الطبي بالعمل بما فيه راحه المرضي مع استمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة.

يذكر أن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال اى استفسارات او شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض على المحافظ شخصيا، مع المتابعة الدورية لعدد7 مستشفيات بالمحافظة مخصصة لاستقبال اى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا وهى مستشفيات هى الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة .