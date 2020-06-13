صور.. تنفيذ 7 قرارات إزالة للمبانى المخالفة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى غرب الإسكندرية، فى بيان له اليوم إلى أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة المهندسة سحر شعبان ، لتنفيذ عدد (7) قرارات ازاله ،حيث تم تنفيذ قرار إزالة بشارع التجارة بكفر عشرى والصادر له القرارات أرقام (9- 10- 11- 45- 77- 79- 84 ) لسنة 2020 ،وقد تم إزالة التعدى على خط التنظيم من الدور الارضى حتى الدور السادس علوي بمسطح 35 م2.

وفى نفس السياق وجه محارب هيلع رئيس حي شرق، بتكثيف حملات الإزالة بنطاق الحي، حيث نفذت لجنة الإزالة برئاسة سكرتير عام الحي حملات إزالة على عقارين؛ الأول بشارع الكسائي، والثاني بشارع الطيار احمد سعود، دائرة قسم شرطة رمل أول.

وتم تسليم مقاول الهدم والازالة الخاص بالحي عدد 7 طوابق مخالفة من العقار الأول لإزالتهم، أما الآخر فتم إزالة غرفة مخالفة، ولقد جاءت الحملة بحضور مأمور قسم شرطة رمل أول والسادة معاوني مباحث القسم.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.