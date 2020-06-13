اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بيطرى كفر الشيخ: ترقيم وتحصين 70 ألف رأس ماشية ضد الحمى

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص
صور.. بيطرى كفر الشيخ: ترقيم وتحصين 70 ألف رأس ماشية ضد الحمى
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ،إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبدالاه لـ"اليوم السابع" تم تحصين 70 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة،مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبدالاه، تم تحصين أكثر من ألف و420، منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة، كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة، وآخرها ضبط 20 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية .

102456286_673132953534333_1860187633681623232_o
 

 

103264994_672576153590013_4371978534702789049_o
 

 

103331263_673133006867661_8495844908627610998_o
 

 

104179700_672443413603287_4345540747337197281_o
 

 

104210647_673133060200989_2275201133274561399_o
 

 

104211654_672443276936634_6993151156231180750_o
 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

طب بيطري

لحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ80 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمعسكر "أبو قير" الطبى لـ485 حالة

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة